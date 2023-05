Beat & Disco Party in Hüttenberg

Hüttenberg. Eine Beat & Disco Party findet am Sonntag, 28. Mai, ab 19.30 Uhr, im Saalbau Franz, Hüttenberg, Wetzlarer Straße 10 statt. Die legendäre Band „The Blue Stars“ geben ein Revival Konzert und tauchen ein in die 70er bis 90er Jahre. DJ Mc Mec mischt den richtigen Sound für den Dancefloor. Karten für 10 Euro gibt es per E-Mail an info@hdevent-medien.de oder unter Telefon 06403-9774797. An der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro.