Burschenschaft Fidelio lädt zur Hochelheimer Kirmes

Hüttenberg. Die Burschenschaft Fidelio Hüttenberg lädt zur Hochelheimer Kirmes auf den Festplatz hinter der Sporthalle“ in Hochelheim ein. Fünf Tage lang soll gefiert werden, vom 31. August bis zum 4. September. ine der größten Kirmesveranstaltungen unserer Region steht wieder in seinen Startlöchern. Die gesamte Burschenschaft (über 200 Mitglieder, Mädchen und Jungs) und das Helferteam mit vielen freiwilligen Helfern aus dem Ort (über 200 Helfer) freuen sich jetzt schon auf viele Besucher und 5 tolle Tage! An allen Tagen eigene Küche mit Lieferanten ausschließlich aus der Region (Metzger und Bäcker).