CVJM Kreisverband Wetzlar-Gießen feiert

Hüttenberg. Der CVJM-Westbund feiert seinen 175. Geburtstag. Im CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen wird der Geburtstag am Samstag, 11. November, in Hüttenberg im Paul-Schneider-Gemeindezentrum, Paul-Schneider-Straße 12 gefeiert. Von 10 bis 12 Uhr sind alle Jungscharen- und Kindergruppen im Alter von 8 bis 13 Jahren sowie einzelne Kinder, die keine Gruppe besuchen, eingeladen. Auf dem Programm der Geburtstagsfeier „Back to the future“ steht eine Zeitreise mit Spielen, Spaß und Action. Für Rückfragen steht Johannes Blöcher-Weil Telefon 06403-776228 oder per E-Mail an JohannesWeil@gmx.de zur Verfügung.