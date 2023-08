Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hüttenberg an

140 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer sind in "Fort Ox" zwischen Hochelheim und Dornholzhausen eingezogen.

140 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer sind in "Fort Ox" zwischen Hochelheim und Dornholzhausen eingezogen.

Noch nie von „Fort Ox“ gehört? Wer von Hochelheim nach Dornholzhausen will, muss an der neu errichteten Westernstadt vorbei. Die Bewohner: fast alle minderjährig. Was ist da los?