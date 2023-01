Die Rheinfelser Straße ist gesperrt

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN. Hüttenberg-Weidenhausen (red). Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) leitet die Buslinien 313 und 203 wegen der Sperrung der Rheinfelser-Straße in Weidenhausen ab heute (Mittwoch) vorübergehend um. Wegen eines Rohrbruchs sei die Straße voll gesperrt, erläutert sie in einer Pressemitteilung. Die Linien 313 (Rechtenbach-Reiskirchen) und 203 (Rechtenbach-Cleeberg) müssten über "Am Weidenborn" umgeleitet werden. Die Haltestelle "Weidenhausen" könne derzeit nicht angefahren werden. Eine Ersatz-Haltestelle werde eingerichtet. Fragen beantwortet die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de.