Diebe stehlen in Hüttenberg einen Peugeot-Kombi

Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist der Wagen zwischen dem vergangenen Donnerstag um 15.30 Uhr und Mittwoch um 10 Uhr vom Gelände der Firma an der Wetzlarer Straße verschwunden. Es handelt sich demnach um einen weißen Peugeot 2008. Der Kombi hat laut Polizei einen Wert von etwa 6000 Euro. Die Ermittler fragen nun: Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Wetzlarer Straße gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen Peugeot 2008 Kombi geben? Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen, sich mit ihr unter Telefon 06441-9180 in Verbindung zu setzen.