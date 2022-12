Ein Briefkasten für Gebete

HÜTTENBERG-RECHTENBACH. (red). In Rechtenbach steht seit Kurzem an der Bushaltestelle „Hochelheimer Straße“ ein neuer Briefkasten. Er ist bestimmt für besondere Post. Bürger aus der Gemeinde Hüttenberg können ihre Gebetsanliegen in die Box einwerfen – auch anonym. Oder sie scannen einen QR-Code am Briefkasten ein und schicken das Gebetsanliegen per E-Mail an die Verantwortlichen.