Fahrrad-Rallye in Hüttenberg

Hüttenberg. Der CVJM Hochelheim-Hörnsheim bietet in den Osterferien eine Fahrrad-Rallye an. Jeder kann teilnehmen und den Zeitpunkt der Fahrt selbst wählen. Der Rundkurs ist etwa 15 Kilometer lang und führt an fast allen Ortsteilen vorbei, so kann jeder in der Nähe seines Wohnortes starten. Auf der Strecke geht es darum, Fragen zu beantworten und Rätsel zu lösen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, kann die beiden Lösungswörter bis Ende Mai per E-Mail an cvjm-hochelheim-hoernsheim@gmx.de einsenden oder bei Johannes Blöcher-Weil in der Schubertstraße 61 einwerfen. Link zur Karte: https://tinyurl.com/2n9jhacx; jeder Teilnehmer fährt auf eigene Verantwortung.