Fahrradflohmarkt in Rechtenbach

Hüttenberg-Rechtenbach. Am Samstag, 15. April, findet im Bürgerhaus Rechtenbach, Im Saales 2 der 31. Fahrradflohmarkt der Hüttenberger Gehwegcowboys und Pedalritter statt. Von 13 bis 16 Uhr kann jeder sein Fahrrad anbieten. Die Nachfrage nach Kinder- und Jugendrädern ist erfahrungsgemäß am größten. Aber auch Trekkingräder, Mountainbikes, Roller, Dreirädchen, Bollerwagen usw. sowie Zubehör jeglicher Art sind gefragt. Die Verkäufer brauchen keine Standgebühr und die Marktbesucher keinen Eintritt zu bezahlen. Bei erfolgreichen Geschäften freuen wir uns über eine Spende. Eine Voranmeldung der Verkäufer ist nicht erforderlich. Gegen 12.30 Uhr wird für Verkäufer der hintere Eingang des Bürgerhauses geöffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke käuflich zu erwerben. Wer sein Fahrrad verkaufen möchte, jedoch an diesem Tage verhindert ist, kann sein Rad mit Preisvorstellung sowie Adresse abgeben und die Ausrichter werden versuchen, es zu verkaufen. Ansprechpartner für weitere Fragen sind Karin Matych, Telefon 06403-4645, Erich Schmidt, Telefon 06441-75794 (AB) oder per E-Mail an drei.schmidt@t-online.de.