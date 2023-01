Fahrt nach Weimar zu „Paul & Gretel“

Der Bus macht Station in Bad Frankenhausen, Neudietendorf, Kyffhausen und in Weimar. Am Ziel gibt es eine Besichtigung des einstigen Konzentrationslagers. Zudem haben die Teilnehmer Zeit zu einer Stadtbesichtigung. Die Teilnahme kostet 195 Euro für Busfahrt, Übernachtung und Eintrittsgelder. Anmeldung an Wilfried Faber, Am Rickersberg 6, 35630 Ehringshausen, Telefon 06440-418 oder per E-Mail: wilfried.faber@freenet.de.