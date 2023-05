Flohmarkt „Rund ums Kind“

Hüttenberg . Der Förderverein des Kinderhauses Kunterbunt lädt für Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 14 Uhr in den Garten des Kinderhauses Kunterbunt, Am Wehr 2 ein. Wer als Verkäufer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich bis Freitag, 19. Mai, per E-Mail an foerderverein-kinderhaus-kunterbunt@gmx.de anmelden. Die Gebühren belaufen sich je Tisch (1,10 m) auf 6 Euro, ein halber Tisch kostet 4 Euro. Angeboten werden kann Kleidung, Schuhe, Spielsachen oder Ausstattung.