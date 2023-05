Hüttenberg-Volpertshausen. Am Sonntag, 11. Juni findet in der Atelierkirche Volpertshausen, Kirchgasse, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr die Foto-Ausstellung „Rot-Blau“ statt. Gezeigt werden Fotografien von Sonja Hönicke-Fischer und Heinz Gerhard Fischer sowie Keramiken von Wolfgang Gebhard.