Frühlingskonzert in Rechtenbach

Hüttenberg-Rechtenbach. Das Blasorchester des Heimat- und Musikvereins 70 Rechtenbach lädt für Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr in das Bürgerhaus in Rechtenbach ein. Zu hören ist ein abwechslungsreiches Programm des Blasorchesters mit allen musikalischen Gruppen inklusive des Nachwuchses. Karten gibt es für acht Euro im Vorverkauf bei Wäschestubb, Rechtenbach, Frankfurter Straße 20 und bei allen Aktiven des Blasorchesters. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.