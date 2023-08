Hörnsheimer Kirmes: Fünf Tage Partystimmung in Hüttenberg

Vorfreude: Die Mädchen- und Burschenschaft "Frisch Auf" veranstaltet auch 2023 wieder eine Kirmes in Hüttenberg. Fünf Tage lang wird ab Donnerstag in Hörnsheim gefeiert.

Am Donnerstag beginnt in Hüttenberg die Hörnsheimer Kirmes mit dem traditionellen Fassanstich. Was ist sonst noch für die fünf Tage dauernde Fete geplant?