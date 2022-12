Sorgen und Nöte mit anderen teilen

Der neue Gebetsbriefkasten an der Bushaltestelle „Hochelheimer Straße)“ am unteren Kreisel in Rechtenbach ist ein Gemeinschaftsprojekt der christlichen Kirchen und Gemeinden in Hüttenberg (v. l.): Christian Linde, Siglinde Gallus, Carsten Heß, Ruth Reusch, Simon Hoffmann, Hans-Martin Kuhl, Joachim Grubert sowie Hans Glaum. (© Uta Barnikol-Lübeck)