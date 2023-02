Harmonie Rechtenbach ehrt Mitglieder

Interessierte neue Sängerinnen und Sänger sind dem Chor jederzeit herzlich willkommen. Wer einmal in die Chorproben hineinschnuppern will, kann vorbeikommen: Die Chöre der "Harmonie" proben immer am Mittwochabend ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Klein-Rechtenbach.