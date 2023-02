Hüttenberg: Keine dritte Amtszeit für Heller

Wer Haus und Grund in der Gemeinde Hüttenberg besitzt, hat im kommenden Jahr vermutlich Grund zur Freude: Die Grundsteuer soll wieder sinken. (© Lothar Rühl)

Wer Haus und Grund in der Gemeinde Hüttenberg besitzt, hat im kommenden Jahr vermutlich Grund zur Freude: Die Grundsteuer soll wieder sinken. (© Lothar Rühl)

2023 steht in der Gemeinde Hüttenberg turnusgemäß die Bürgermeisterwahl an. Amtsinhaber Christof Heller gab jetzt bekannt, dass er nicht mehr kandidieren wird. Was sind die Gründe?