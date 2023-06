Hüttenberg-Weidenhausen. Vielseitiger und detailreicher denn je wandelt die Band Wait for June JUNE auf den Pfaden von Folk, Indie, Rock, Piano-Pop, Funk und bodenständiger Singer-Songwriter-Musik. Am Samstag, 24. Juni, ist die Band ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) auf dem Weidenhof in Weidenhausen, Rheinfelser Straße 29 zu hören. Tickets für 16 Euro, vorab per E-Mail an hallo@weidenhof.de, oder an der Abendkasse.