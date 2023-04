Hüttenberg braucht die Energiewende

Hüttenberg. Die FWG-Fraktion hat in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung die möglichst rasche Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden gefordert. In ihrem Antrag nannten sie das DGH Klein-Rechtenbach sowie die Kindergärten Leuchtturm und Baumgarten in Rechtenbach und Lummerland in Hochelheim als mögliche Standorte.