Hüttenberg: Haushaltsplan für 2023 auf dem Prüfstand

Im HFA wurden vor allem zwei Straßenbauprojekte debattiert, die sich kostentechnisch stärker auf den Haushaltsplan auswirken dürften. Zunächst im Blick dabei: die grundhafte Sanierung der Borngasse, Weingartenstraße und der Straße „Am Weidenborn“ in Weidenhausen. Dafür war ein erster Teilbetrag von 700.000 Euro im Plan vorgesehen. Patrick Gronych, Leiter des Fachbereichs Finanzen der Gemeinde, hatte erläutert, Befahrungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung hätten im Sommer ergeben, die Kanäle seien in einem „ziemlich schlechten Zustand“ und auch Wasserleitungen müssten getauscht werden. Ein größeres Teilstück könne deshalb nur in offener Bauweise gemacht werden. Die Kommunalpolitiker waren mit dem Vorhaben nicht ganz einverstanden, zumindest, was die Haushaltsplanung für 2023 angeht. Sie argumentierten bereits im Vorfeld, dass die Sanierung bislang noch nicht detailliert in den politischen Gremien beraten wurde.