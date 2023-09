Hüttenberg wählt: Echtzeit-Updates zur Bürgermeisterwahl

Hüttenberg. Am 24. September stehen die 8.554 Wahlberechtigten in Hüttenberg vor einer wichtigen Entscheidung: Wer wird ihr neuer Bürgermeister? Zur Wahl stehen der 36-jährige Volpertshäuser Immobilienökonom Markus Schetzkens für die SPD, der 56-jährige Rechtenbacher Wirtschaftsinformatiker Dierk Rink für die Grünen, der 45-jährige Hüttenberger Diplom-Verwaltungswirt und Polizeibeamte Oliver Hölz für die FWG und der 61-jährige Rechtenbacher Diplom-Geograf Martin Kuhl, der als unabhängiger Kandidat antritt. Der Amtsinhaber Christoph Heller (parteilos) stellt sich nicht mehr zur Wahl. Erhält keiner der vier Kandidaten eine absolute Mehrheit, findet am 8. Oktober parallel zur Landtagswahl die Stichwahl statt.