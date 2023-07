Hüttenberg. Um den Neubau des Hallenbades geht es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am kommenden Montag (10. Juli) in Hüttenberg. Ab 19 Uhr sprechen die Ausschussmitglieder im Bürgerhaus in Rechtenbach (Im Saales 2) über die Finanzierung und die Gegenfinanzierung des jährlich erwarteten Fehlbetrages.