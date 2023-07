Hüttenberger Grundschüler machen Radio

„Ran ans Mikro!“: Mit dieser Aufforderung durch Polly Plapperschlange und Fox Schlaufuchs war für die Klassen 4a und 4b der Grundschule Hochelheim der Startschuss für die „hr2-Wunderwigwam-Grundschultour“ gefallen. Anstelle der üblichen Fächer standen das Thema „Radio“ und das Vorbereiten einer eigenen Liveshow auf dem Stundenplan. An zwei Tagen coachte die hr-Medienexpertin Kerstin Platsch die Kinder in den Themen „Wie erstelle ich eine Umfrage?“, „Was ist bei einem Interview wichtig?“ und „Wie funktioniert eigentlich ein professionelles Aufnahmegerät?“. Das berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.