Hüttenberger holen Platz drei bei Europameisterschaft

Am Folgetag ging es darum, die Modelle zu registrieren und sich bei weiteren Trainingseinheiten an die Gegebenheiten vor Ort zu gewöhnen. Am Montag starteten die Senioren in den Wettbewerb. Die deutsche F1A-Mannschaft landete dort auf Platz drei, und Daniela Seren aus Bayern sicherte sich in der Frauenwertung den Vize-Titel.