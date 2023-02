Hüttenberger Karnevalverein lässt es ordentlich krachen

HÜTTENBERG. Hüttenberg (red). Elf Glockenschläge erklingen. Aus den Lautsprechern im Hüttenberger Bürgerhaus tönt der Narhallamarsch. Die Gäste klatschen im Takt mit, die Garde marschiert ein, hat den Elferrat in ihrer Mitte. Am Wochenende ist es wieder so weit gewesen: Der Karnevalverein Hüttenberg (KVH) hatte zu seiner 78. Faschingssitzung eingeladen. In diesem Jahr gab es einen besonderen Grund zum Feiern: Der Verein besteht seit 44. Jahren.