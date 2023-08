Hüttenberger Kinder auf der Spur von Ameise, Biene und Co.

Doch Forschen, das macht ohne das nötige Hintergrundwissen wenig Sinn. Ein bisschen trockene Theorie muss also sein. Tania Bloch vermittelt sie jedoch sehr abwechslungsreich und kindgerecht. Mithilfe eines bunten Schaubilds erklärt sie die verschiedenen Ebenen einer Wiese: „Man kann sich das wie ein Haus mit mehreren Stockwerken vorstellen.“ Nun will sie von den Kindern wissen, welche Tiere jeweils in Boden- oder Wurzel-, Streu-, Blatt- und Stängel- sowie der Blütenschicht leben. Sofort schnellen mehrere Finger in die Luft. „Marienkäfer“, ruft Emelie. Henry ergänzt: „Grashüpfer“. Beide Insektenarten leben in der Blatt- und Stängel-Schicht, da liegen die Kinder richtig.