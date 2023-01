Hüttenberger ÖPNV auf dem Prüfstand

Die Busanbindung der Gemeinde Hüttenberg ist nach Ansicht des Fahrgastbeirats verbesserungswürdig. Kritik gibt’s am zu schlechten Takt und fehlenden Verbindungen. Während zum Beispiel Wetzlar über die Linie 312 gut erreichbar sei, fehle es an der Verknüpfung nach Münchholzhausen und Dutenhofen sowie in Richtung Lützellinden und Butzbach. (© Pascal Reeber)