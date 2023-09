Hüttenbergs Freier Bürgermeister-Kandidat will Energiewende

Der Rechtenbacher Martin Kuhl ist der einzige parteilose Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Hüttenberg. Bei einer Tasse Kaffee erklärt er, was ihn bewogen hat, sich zur Wahl zu stellen.

Vier Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Hüttenberg an. Einer von ihnen ist Martin Kuhl, der einzige parteilose Kandidat. Was hat ihn bewogen, sich zur Wahl zu stellen?