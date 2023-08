Im Hüttenberger Weidenhof geht es um Depressionen

Hüttenberg-Weidenhausen. Der Kultursommer Mittelhessen will besondere Programme an besonderen Orten bieten. So sei es auch beim ersten Event in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hüttenberg in diesem Jahr gewesen, berichtet diese in einer Pressemitteilung. Im Weidenhof in Weidenhausen, auf Sesseln, Sofas, Bettgestellen, erlebten die Gäste ein offenes Gespräch über private Erfahrungen mit Depressionen und den Umgang damit.