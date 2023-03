Hüttenberg-Rechtenbach. Im Rahmen der Reihe „Kultur lokal“ wird am Donnerstag, 30. März, um 18.30 Uhr, in der Gemeindeverwaltung Rechtenbach, Frankfurter Straße 49-51 die Ausstellung „Impressionen in Öl und Acryl“, mit Werken von Esther Wagner aus Hüttenberg eröffnet. Die Ausstellung wird bis zum 5. Mai zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu sehen sein.