In Reiskirchen Volvo geklaut und in Rechtenbach angezündet

Ein 45-Jähriger stellte nach Angaben der Polizei seinen Volvo am Samstagabend, 24. Dezember, auf einem Hof in der Reiskirchener Straße ab. Zwischen 23 Uhr und Montagmorgen, 26. Dezember, 6.10 Uhr haben Unbekannte den vermutlich unverschlossenen blauen Volvo gestohlen. Danach fuhren sie auf den Parkplatz „Am Surbach“ in Rechtenbach. Dort setzten sie das Fahrzeug in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits in Vollbrand. Zum Löschen musste ein spezieller Schaum verwendet werden, da der Volvo mit Flüssiggas betrieben wurde. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.