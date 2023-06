Informationen zum Thema Unterbringung von Geflüchteten

Hüttenberg. Bürgermeister Christof Heller und Klaus Schultze-Rhonhof, Vorsitzender der Gemeindevertretung, laden zu einer Bürgerinformationsveranstaltung am Donnerstag, 22. Juni, von 19 bis 21 Uhr in das Bürgerhaus Rechtenbach ein. Der Lahn-Dill-Kreis hat Ende Mai die Errichtung und den Betrieb einer Leichtbauhalle/ eines Zelts für bis zu 200 Personen auf dem Festplatz Rechtenbach für die Dauer von sechs Monaten in Eigenregie durch den Landkreis angeregt. Die Gemeindevertretung Hüttenberg hat diesem Antrag einstimmig zugestimmt. Dieses Vorgehen soll der Gemeinde Hüttenberg Zeit verschaffen, um weitere Kapazitäten für Zuweisungen ab 2024 aufzubauen. Vertreter des Lahn-Dill-Kreises werden anwesend sein, um die Pläne vorzustellen und um Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten.