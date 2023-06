Integration steht in Hüttenberg im Vordergrund

„Je mehr Kontakt wir aufbauen, umso besser wird sich die Sache entwickeln“, sagt Karin Dittrich-Brauner, die am Donnerstag erste Ideen zur Integration der Geflüchteten in Hüttenberg vorstellte. Vereine, Kirche und Flüchtlingshelfer arbeiten derzeit an verschiedenen Konzepten. (© Jenny Berns)