K 352 zwischen Weidenhausen und Büblingshausen gesperrt

Wetzlar/Hüttenberg. Ab Montag, 12. Juni, saniert der Lahn-Dill-Kreis unter der Bauleitung von Hessen Mobil die Fahrbahn der Kreisstraße 352 zwischen Hüttenberg-Weidenhausen und Wetzlar-Büblingshausen. Während der Bauarbeiten ist die Straße vom Ortsausgang Weidenhausen bis zur Einmündung in die K 354 in Büblingshausen für den Durchfahrtsverkehr für rund drei Monate voll gesperrt. Der Abzweig in Richtung Kirschenwäldchen bleibt weiterhin aus Richtung Wetzlar erreichbar.