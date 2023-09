Kann Hüttenberg mehr Fördermittel fürs Hallenbad erhalten?

Soll sich Hüttenberg noch einmal um Fördermittel vom Bund bewerben? Darüber entscheiden am Montag die Gemeindevertreter.

Der Neubau des Hüttenberger Hallenbads wird die Gemeindevertreter am Montag erneut beschäftigen. In der Sitzung geht es um die Teilnahme an weiteren Förderprogrammen.