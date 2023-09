Kommentar zur Wahl in Hüttenberg: Sieger muss Gräben glätten

Hölz muss als Bürgermeister ihre Entscheidung nicht nur respektieren, sondern auch nach bestem Wissen und Gewissen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung umsetzen. Dies zu tun, hat er im Wahlkampf versprochen, an diesem Wahlversprechen wird er sich messen lassen müssen. Ebenso an der Frage, ob er es schafft, Gräben, die durch die Hallenbad-Diskussion entstanden sind, wieder zu glätten. Und vielleicht war es auch genau das, was die Wähler am ehesten ihm zutrauen.