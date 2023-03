Kommt ein interkommunales Gewerbegebiet für Hüttenberg?

Auch dank der Entwicklung des Gewerbegebiets „Obere Surbach“ in Rechtenbach ist es der Gemeinde Hüttenberg gelungen, die Gewerbesteuereinnahmen seit 2017 mehr als zu verdoppeln. Damit sich diese Einnahmen auch in Zukunft weiter erhöhen, arbeitet die Gemeindevertretung an einem Konzept für die Zukunft. (© Keller)