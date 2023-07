Kultursommer Mittelhessen – Lesung mit Eva Jahnen

Hüttenberg-Weidenhausen. Anlässlich des Kultursommer Mittelhessen lädt die Gemeinde Hüttenberg und das Team des Weidenhofs am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr auf den Weidenhof, in Hüttenberg-Weidenhausen, Rheinfelser Str. 29 ein. Eva Jahnen liest aus ihrem Buch „Die Gedanken sind Blei. Wie meine Depression die Dinge sieht.“ Karten kosten 8 Euro online auf https://huetteinander.de/?course=38 oder an der Abendkasse.