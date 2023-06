Kunstkurse: Alte Meister & neue Techniken

Hüttenberg-Volpertshausen. Zum Kurs „Berühmte Kunstwerke malerisch interpretieren“ laden Doris Braun und Gabi Herlitz für Samstag, 24. Juni, von 10 bis 18 Uhr in die Atelierkirche Volpertshausen, Kirchgasse 1 ein. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Ausgehend von zwei Gemälden (Jan Vermeer und Gerhard Richter) werden Interpretationen durch Veränderung der Farben, Formen und Übermalungen gewagt. Alle Kurse und Events sind buchbar über das Veranstaltunsgsportal der Gemeinde Hüttenberg auf https://huetteinander.de oder per E-Mail an info@huettenberg.de sowie telefonisch unter 06441-7006. Am Sonntag, 25. Juni, werden die Werke ab 15 Uhr in der Atelierkirche der Öffentlichkeit präsentiert.