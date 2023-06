Landes-Ehrenplakette für Schäfer Reinhard Heintz aus Hüttenberg

„Ein Leben für die Schafe – so lässt sich die Leidenschaft von Reinhard Heintz am besten beschreiben“, habe Hinz in der Laudatio gesagt, berichtet das Umweltministerium in einer Pressemitteilung. Seit 35 Jahren engagiere Heintz sich im Hessischen Schafzuchtverband; zunächst als Beisitzer, dann als zweiter Vorsitzender und schließlich seit 2003 als Vorsitzender sowie als Vorstandsmitglied der Vereinigung deutscher Landesschafzuchtverbände. Seine Arbeit für die Schafhaltung und den Berufsstand habe die hessische Schafzucht geprägt.