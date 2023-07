Landesstraße zwischen Hüttenberg und Schöffengrund gesperrt

Hüttenberg / Schöffengrund. Bereits seit Montag, 10. Juli, ist die Landesstraße 3054 zwischen dem Hüttenberger Ortsteil Volpertshausen und Oberwetz in Schöffengrund für den Verkehr gesperrt. Der Grund: Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil beseitigt Schadstellen auf der Fahrbahn. Der Verkehr wird derzeit über die Kreisstraßen 376, 375 und 360 umgeleitet. Autofahrer müssen demzufolge von Volpertshausen aus zunächst in Richtung des Hüttenberger Ortsteils Reiskirchen und von dort dann in Richtung Niederwetz fahren. Von dem Schöffengrunder Ortsteil aus gelangen sie nach Oberwetz. Die Umleitung gilt in beide Fahrtrichtungen. Voraussichtlich am Freitag, 14. Juli, werden die Bauarbeiten beendet und die Landesstraße wieder befahrbar sein.