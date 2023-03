Lesung beim „Treff ab 60“ Hüttenberg

Hüttenberg-Weidenhausen. Der Vorstand des Fördervereins „Treff ab 60“ Hüttenberg lädt für Donnerstag, 16. März, um 15 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen, Durchhardstraße 1 ein. Reimund Bender, liest aus dem mit der Wetzlarer Autorin Anette Biemer geschriebenen Roman „Henner to go“. In der Roadnovel geht es um den ewigen Junggesellen Henner Henschel, der ein weltfremdes Leben bei seiner Mutter auf dem Dorf führt. Als diese plötzlich stirbt und ihm gleichzeitig Henners bester Freund Mo die couragierte polnische Pflegekraft Milena vorstellt, wird alles anders. Der Eintritt ist frei.