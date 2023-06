Lesung und Musik in Hüttenberg

Hüttenberg. Am Sonntag, 2. Juli, laden die in Hüttenberg lebenden Musiker Daniel Jung und der Schriftsteller Markus Mattzick zur „Lesung & Musik“in das Paul-Schneider Gemeindezentrum, in Hüttenberg ein. Der Kirchenorganist Daniel Jung wird klassische Stücke von Rachmaninow, Chopin und selbst Komponiertes auf dem Klavier vortragen. Markus Mattzick nimmt in seiner Erzählung „Eine Geschichte von zwei Dörfern“ Bezug auf die Konflikte zwischen den beiden Ende der Sechziger zu Hüttenberg vereinten Dörfern Hörnsheim und Hochelheim. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für den Förderverein der Grundschule Hochelheim gebeten.