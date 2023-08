Linie 313 während Sperrung „Am Steinberg“ in Rechtenbach

Hüttenberg-Rechtenbach. Wegen einer Baumaßnahme in der Straße „Am Steinberg“ kann auf der Linie 313 (Rechtenbach-Reiskirchen) die Haltestelle Rechtenbach, „Niklas Erlen“ ab Montag, 14. August, bis voraussichtlich Freitag, 18. August, nicht angefahren werden. Fahrgäste können in dieser Zeit an der Haltestelle Rechtenbach, „Hochelheimer Straße“ zu und aussteigen. Bei Fragen steht auch die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.