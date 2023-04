Maiglöckchenfest in Vollnkirchen

Hüttenberg-Vollnkirchen. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause laden die Tennisfreunde Vollnkirchen in diesem Jahr erstmals wieder zu ihrem beliebten Maiglöckchenfest ein. Die Veranstaltung an der Vollnkircher Grillhütte beginnt am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr. Neben Getränken aller Art stehen wie immer unter anderem Steaks und Würstchen vom Grill, Handkäs` mit Musik und selbstgebackener Kuchen auf der Speisekarte.