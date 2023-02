Mit Sprinter kollidiert: Schwerverletzter bei Hüttenberg

Hüttenberg. Erst vor wenigen Tagen gab es einen schweren Unfall in der Gemeinde Hüttenberg, am Dienstagmorgen ereignete sich dort nun ein weiterer. Nach ersten Erkenntnissen war ein 37-Jähriger in seinem Sprinter auf der Landesstraße 3360 von Hochelheim in Richtung Rechtenbach unterwegs. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gehe man derzeit davon aus, dass der Fahrer aus noch nicht bekannter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Kleintransporter frontal mit dem Kleinkraftrad eines 38 Jahre alten Hüttenbergers, der die Straße von Rechtenbach kommen befuhr. Beim Zusammenstoß trug der Rollerfahrer aus schwerste Verletzungen davon.