Multikultifest für alle Sinne in Volpertshausen

Hüttenberg-Volpertshausen/Lahnau/Wetzlar. „Sound & Light“ zum Saisonabschluss in der Atelierkirche Volpertshausen: Das war ein Licht- und Klangspektakel unterschiedlichster Kulturen und Stile. Sieben Künstler, die sich größtenteils bereits im Jahresverlauf mit Workshops und Konzerten in der Atelierkirche engagiert hatten, präsentierten gemeinsam ein genreübergreifendes Multikultifest für alle Sinne. Die Show, von Globotom alias Thomas Albertsen aus Wetzlar aus Anlass seines zehnjährigen Jubiläums als Elektronikmusiker kuratiert, war ein Erlebnis für Augen und Ohren. Sphärische Synthesizerklänge und pulsierende Sequencer sorgten für Ambient- und New-Age-Atmosphäre, aber auch Geräusche im Stil der „musique concrète“ fügten sich harmonisch in das Gesamtkunstwerk ein.