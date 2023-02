Nachmittag für Familien mit Krebs

Hüttenberg-Rechtenbach. 0325Das Projekt „rückenwind“ der Stiftung inVITAtio unterstützt Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Der nächste Familien-Nachmittag findet am Samstag, 25. März, um 15.30 Uhr auf dem Birkenhof in Hüttenberg-Rechtenbach statt. Die Kinder erwartet Spiel, Spaß und viele Tiere zum Anschauen oder Streicheln. Die Eltern lernen die Leiterinnen unserer Kindergruppe „Team Bärenstark“ kennen und kommen mit anderen betroffenen Familien in Kontakt. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich auf der Homepage www.rueckenwind-giessen.de/kinder, per E-Mail an willkommen@rueckenwind-giessen.de oder unter Telefon 0641-98620270 (dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr).