Netzwerk für Geflüchtete in Hüttenberg gestartet

Ziel des Helfernetzwerkes ist es, diesen Menschen nun das Ankommen durch praktische Hilfe im Alltag, aber auch Freizeitangebote, zu erleichtern. Sozialarbeiterin Viola Heep, bei der Diakonie Lahn-Dill zuständig für die Flüchtlingsbegleitung, erklärt beim Informationstreffen am Dienstag, wo und in welcher Form Unterstützung gebraucht wird und was geplant ist. Die Diakonie unterstützt die Gemeinde Hüttenberg hinsichtlich des Helfernetzwerks. Immer dienstags und freitags soll es in den nächsten Monaten ein Angebot, die sogenannte „Begegnungsinsel“ für Geflüchtete im Gemeindehaus in Rechtenbach geben – von 10 bis 16 Uhr, unterteilt in drei zweistündige Zeitblöcke. Angeboten werden in dieser Zeit Beratungsmöglichkeiten für die Geflüchteten hinsichtlich Anträgen, Formularen, etc. und natürlich Sprachunterricht. Daneben gibt es die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Begegnungscafés zu treffen. Freizeitangebote vom Gesellschaftsspiel über Tischtennis oder Tischkicker sind ebenfalls vorhanden.