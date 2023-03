Passanten boykottieren Naturschutz am Schwingbach in Rechtenbach

Bei ihrer Idee wurden die Kinder auch von der Gemeinde Hüttenberg unterstützt. Der Bauhof hatte im Vorfeld die Strecke gemäht und nach dem Aufstellen des Zaunes die Löcher für die Eimer in die Erde gebohrt. Die Naju-Kindergruppe hat die Eimer eingegraben. Die Materialien für den Zaun wurden von der Oberen Naturschutzbehörde gestellt. Alle 15 Meter gibt es einen Eimer. Täglich werden diese kontrolliert. Dabei teilen sich Naju und Schüler die Arbeit. Sie holen die Amphibien aus den Eimern und setzen sie an sicherer Stelle aus. In früheren Jahren wurden viele Kröten auf dem Weg zu ihrem Laichplatz, einem Tümpel auf der gegenüberliegenden Seite der Hessenstraße, totgefahren. Bisher wurden nach Angaben von Bloch 40 Feuersalamander, 89 Erdkröten und 3 Molche gezählt. Die Feuersalamander mit ihrer auffälligen gelb-schwarzen Rückenfärbung kommen zurück in den Wald, da sie an seichten schattigen Bächen, wie dem Schwingbach ablaichen.